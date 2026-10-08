В Эстонии объяснили, почему просили исключить российскую компанию из санкционного списка ЕС

В Эстонии подтвердили, что по их просьбе одна российская компания была исключена из санкционного списка ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии ERR заявила пресс-секретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик.

Первоначальный проект предложения, представленный Европейской службой внешних дел (EEAS), предусматривал включение в санкционный список 744 физических лиц и 827 юридических лиц, однако в версии, согласованной послами ЕС 7 октября, список сократился на одно физическое и одно юридическое лицо.

"Да, мы просили исключить одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо из списка, включающего почти 1 600 физических лиц и компаний, который сегодня был утвержден послами государств-членов в COREPER II", – ответила Лепик.

По её словам, эта компания поставляет эстонской компании NPM Silmet материалы, "имеющие стратегическое значение для Европы".

"К европейским отраслям, зависимым от NPM Silmet, относятся производители электромобилей и ветровых турбин, а также электронная, автомобильная и авиационная отрасли по всему Европейскому Союзу", – добавила пресс-секретарь.

Лепик указала, что компания NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов, которые она импортирует из России.

"Эстония в следующем году рассмотрит вопрос о включении этой российской компании и физического лица в санкционный список", – заверила Лепик.

Как сообщалось, послы стран Европейского Союза 7 октября согласовали два новых пакета санкционных включений в рамках режима Евросоюза в отношении территориальной целостности Украины, которые министры иностранных дел ЕС должны формально утвердить на заседании 12 октября. Это будет крупнейший утвержденный одновременно санкционный пакет, включающий 743 физических и 826 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробности в статье "Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину".