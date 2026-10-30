Бывшие премьеры и министры Болгарии совместно призвали проголосовать за проукраинского Гюрова

Бывший президент, экс-премьеры и бывшие министры Болгарии обратились к гражданам с призывом проголосовать за проукраинского и прозападного кандидата Андрея Гюрова во втором туре президентских выборов.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном партией "Демократы за сильную Болгарию", пишет "Европейская правда".

Подписавшие заявление подчеркнули, что Болгарии необходима решительная защита национальных интересов и полноценное участие страны в совместной обороне ЕС и НАТО на фоне российской угрозы. Они призвали проголосовать за прозападного экс-главу правительства Андрея Гюрова во втором туре президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 1 ноября.

В письме критикуется политика действующего правительства Румена Радева и президента Илияны Йотовой, в частности в отношении России.

"Отказ признать российскую угрозу, в частности в прилегающем регионе, и обозначить ответственность Кремля за эскалацию в Черном море, в сочетании с недостаточным использованием наших собственных возможностей и ресурсов союзников, резко увеличивает уязвимость Болгарии и геополитический риск для страны", – говорится в обращении.

Политики подчеркивают, что последствия такого подхода уже ощущают на себе граждане страны – "они затрагивают каждого болгарского гражданина, бизнес, торговлю и безопасность судоходства в наших портах и из них".

"Поэтому призываем всех, кто считает себя патриотами и защитниками цивилизационного выбора Болгарии – её места в семье европейских демократий и в НАТО – сделать свой выбор и проголосовать за Андрея Гюрова и Георгия Кандева – единственную реальную возможность остановить скатывание к международной изоляции и очередной национальной катастрофе. Болгарии нужен политический противовес и корректив к политике Румена Радева", – говорится в заявлении.

Письмо подписали бывший президент Росен Плевнелиев, экс-премьер-министры Бойко Борисов, который также возглавляет партию ГЕРБ, Иван Костов и Николай Денков. К подписанию присоединились мэр Софии Василий Терзиев и 15 бывших министров из разных правительств. Среди подписантов – высшие офицеры из резерва и запаса, дипломаты и общественные деятели.

Напомним, во втором туре выборов президента Болгарии соревнуются Илияна Йотова, которая сейчас временно исполняет президентские обязанности, и проукраинский экс-глава правительства Андрей Гюров. Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 1 ноября.

По итогам первого тура выборов Йотова набрала 34,6% голосов, а Гюров – 31,9%.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс на поражение РФ в Болгарии: какую сенсацию преподнес первый тур президентских выборов и что будет дальше.