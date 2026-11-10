СМИ: Литва пытается затруднить транзит зерна из РФ и Беларуси

Литва будет требовать, чтобы российское и белорусское зерно, поставляемое через порт Клайпеда, удерживалось до завершения проверок, подтверждающих его происхождение, – эта процедура может задержать экспорт на несколько месяцев.

Об этом агентству Reuters заявил представитель Министерства сельского хозяйства Литвы, сообщает "Европейская правда".

Литва начала проверять партии зерна из России и Беларуси в сентябре, заявив, что подозревает, будто часть этого зерна поступила с оккупированных территорий Украины.

Со следующей недели пшеница, ячмень, семена подсолнечника и кукуруза, отправляемые на экспорт через порт Клайпеда на Балтийском море из России или Беларуси, не будут проходить таможенное оформление до тех пор, пока не будут готовы результаты проверок, сообщил представитель литовского министерства.

"Проверка может длиться два месяца или дольше. Если будет установлено, что заявленное происхождение не соответствует действительности, партию придется вернуть или уничтожить", – сказал чиновник.

Поскольку в Литве нет лаборатории, способной провести необходимые тесты, их проведение за рубежом занимает время.

Экспортеры будут нести все расходы, связанные с хранением, тестированием, возвратом или уничтожением зерна, добавил чиновник.

Напомним, Литва настаивает на практическом внедрении механизма проверки происхождения зерна, чтобы не допустить использования портов Евросоюза, а также транспортной инфраструктуры ЕС для перевозки украинского зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна через свою территорию в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.