Литва требует проверок, чтобы похищенное Россией в Украине зерно не вывозилось через ЕС

Литва настаивает на практическом внедрении механизма проверки происхождения зерна, чтобы не допустить использования портов Евросоюза, а также транспортной инфраструктуры ЕС для перевозки украинского зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил вице-министр сельского хозяйства Литвы Роландас Тарашкявичюс в кулуарах заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству в Люксембурге в понедельник, 26 октября.

На заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства в Люксембурге 26 октября обсуждается реализация механизма проверки происхождения зерна, чтобы выявлять зерно с оккупированных территорий Украины.

"Нам нужны более конкретные и практические шаги для внедрения механизма проверки происхождения зерна", – заявил Тарашкявичюс.

Он сообщил, что на прошлой неделе уже обсуждал практическое применение этого механизма с представителями британского Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

По словам чиновника, работа над реализацией механизма продолжается, а во время сегодняшнего заседания он должен проинформировать коллег из стран ЕС о ее ходе.

В то же время литовский чиновник разграничил вопрос транзита российского зерна в целом и перевозки зерна, похищенного на оккупированных украинских территориях.

Он пояснил, что главная задача заключается в недопущении использования портов и логистической инфраструктуры ЕС для транспортировки похищенного зерна.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония планирует полностью перекрыть транзит российского зерна через свои порты.

Ранее стало известно, что Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна на фоне экспортного кризиса, связанного с блокадой Черного моря.

Президент Владимир Зеленский на пленарном заседании саммита ЕС 16 октября обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с просьбой разрешить транспортировку зерна через их территорию.

Также Украина рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты стран Балтии, но препятствием остается высокая стоимость логистики.