В Европарламенте призвали ЕС взять под контроль замороженные росактивы для финансирования Украины

Более 70 депутатов Европейского парламента обратились к Еврокомиссии и Евросовету с призывом взять под свой контроль замороженные российские активы, чтобы в дальнейшем использовать их для финансирования поддержки Украины.

Об этом говорится в письме парламентариев, которое распространил в соцсетях депутат от Латвии Рихардс Колс, пишет "Европейская правда".

В письме, адресованном премьер-министру Ирландии, председательствующей в Совете ЕС, президентам Еврокомиссии и Европейского совета, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а также еврокомиссару по вопросам экономики, парламентарии призывают передать замороженные суверенные счета России в специальный инструмент ЕС, который будет хранить их на правах распорядителя.

По словам подписантов, этот шаг поможет в дальнейшем передать эти активы на финансирование Украины, развеяв опасения Бельгии, которая до этого блокировала такую возможность из-за юридических рисков.

"После перевода счетов Европейский Союз как единое целое будет защищать Бельгию, Euroclear и других депозитариев от убытков, которые могут возникнуть в результате такого перевода, одновременно принимая меры по минимизации этих рисков", – отмечают депутаты.

Они добавляют, что замороженных российских активов достаточно, чтобы обеспечить финансирование Украины до 2029 года – то есть и после выборов в нескольких государствах-членах ЕС, результаты которых в противном случае могли бы поставить под сомнение дальнейшую финансовую поддержку Киева.

Кроме того, как отмечают евродепутаты, после перехода под контроль Европейского Союза эти активы станут недоступными для любых попыток обменять их в рамках переговоров, ведущихся в обход европейцев.

Подписавшие письмо предлагают принять это предложение до конца 2026 года. Обращение поддержал 71 депутат.

Как сообщала "Европейская правда", во время саммита лидеров ЕС 16 октября глава правительства Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения идеи об использовании замороженных активов Центробанка РФ.

Впоследствии де Вевер заявил, что он убежден: Еврокомиссия не будет предлагать никаких новых операций, связанных с российскими активами, для покрытия финансовых потребностей Украины.

О предложенном юридическом пути использования этих средств читайте в статье "Деньги России, но не все. Где ЕС может взять средства для Украины и почему речь не идет о 210 млрд".