В Испании перед выборами правящая партия несколько нарастила популярность

Накануне досрочных парламентских выборов в Испании опросы показывают, что консервативная Народная партия (PP) и ультраправая Vox вместе получат парламентское большинство, хотя Социалистическая партия премьер-министра Педро Санчеса несколько укрепила свои позиции.

Данные соответствующих опросов приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Эти опросы стали первыми после начала предвыборной кампании на прошлой неделе, в ходе которой основное внимание уделялось доступности жилья, иммиграции, коррупции и смертоносной железнодорожной катастрофе.

Ежедневный опрос, проводимый компанией 40db для газеты El País, показал, что рейтинг социалистов вырос с 29,9 % до 30,3 %, превысив отметку в 30 % впервые со времени проведения выборов 2023 года.

Опрос показал, что "Народная партия" (PP) с 31,5 % и Vox с 18 % вместе получили бы более 190 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 350 мест.

Опрос NC Report, проведенный для газеты La Razón, прогнозировал от 201 до 205 мест для Народной партии и Vox вместе и от 102 до 104 – для социалистов, поддержка которых выросла на пол пункта до 26,1%

Опрос IMOP, проведенный для издания El Confidencial, показал, что поддержка социалистов выросла на один процентный пункт по сравнению с предыдущей неделей до 26,9%, при этом правый блок получит 194 места, а социалисты – 109.

5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах на фоне ослабления позиций его Социалистической партии. Поводом для этого стал провал в Конгрессе депутатов двух указов о жилье, разработанных правительством в ответ на социальные протесты, вспыхнувшие после выселения в Мадриде 87-летней женщины.

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