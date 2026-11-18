На выборах в Сенат США на Аляске демократка Мэри Пелтола победила сенатора-республиканца Дэна Салливана, занимавшего эту должность два срока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Она смогла преодолеть обвинения в том, что члены ее штаба помогали привлечь к выборам кандидата с таким же именем, как у действующего сенатора.

Подсчет голосов на Аляске завершил определение результатов промежуточных выборов в Конгресс США в этом году. Благодаря победе Пелтолы демократы получили большинство в Сенате: 56 против 44 мест, отобрав у республиканцев девять мест и вернув контроль над палатой. Демократы также победили на выборах в других консервативных штатах, в частности в Южной Каролине, Техасе, Канзасе и Миссисипи.

В своём заявлении Пелтола сказала, что избиратели чётко дали понять: "Нынешнее положение дел в Вашингтоне не работает на Аляску".

Ранее Пелтола представляла Аляску в Палате представителей США, где у штата есть одно место. Она стала первой коренной жительницей Аляски, работавшей в Конгрессе. В 2024 году Пелтола проиграла выборы на второй срок.

На завершающем этапе кампании в Сенат она столкнулась с обвинениями в том, что её команда помогла привлечь к выборам пенсионера-учителя по имени Дэн Дж. Салливан, чтобы тот оттянул голоса от действующего сенатора Дена Салливана. Избирательный штаб Пелтолы отрицал свою причастность. Президент США Дональд Трамп призвал привлечь Пелтолу к уголовной ответственности.

После подсчёта 99% голосов Пелтола набрала 50,1%(144 302 голоса), Дэн Салливан – 45,8% (131 844 голоса), а кандидат-двойник Салливан – 1,7% (4 760 голосов).

Пелтола вела кампанию, опираясь на свой лозунг "Рыба, семья и свобода", подчеркивая доступность, защиту рыболовства Аляски и ставя интересы штата выше партийной политики.

Салливан, бывший генеральный прокурор Аляски и ветеран Корпуса морской пехоты, представлял Аляску в Сенате с 2015 года.

Как сообщалось, почти 70% избирателей США обеспокоены коррупцией и конфликтами интересов в администрации Дональда Трампа.

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