Россия начала выход из Европейской конвенции о предотвращении пыток

Россия начала процедуру выхода из Европейской конвенции о предотвращении пыток.

Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Правитель России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечных и унизительных наказаний.

Выход России из конвенции снимет с нее обязательства допускать в свои тюрьмы международных инспекторов, а Европейский комитет по предупреждению пыток не будет получать жалобы российских заключенных.

В пояснительной записке к проекту объяснили такой шаг тем, что Россия с 2023 года не имеет представителя в комитете, потому что Совет Европы заблокировал избрание нового члена в него от России, а обращения российской стороны о восстановлении представительства игнорировались.

Конвенция, принятая Генассамблеей ООН в 1984 году, обязывает страны-участницы предотвращать пытки на территории под своей юрисдикцией и запрещает экстрадировать людей в любую страну, где им могут угрожать пытки.

Россия присоединилась к конвенции в 1996 году, ее действие вступило в силу через два года.

В прошлом году Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.

В марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ из организации. Несмотря на выход из Совета Европы, Россия все еще обязана выполнять решения Европейского суда по правам человека, поданными до ее выхода. Москва, однако, заявила, что будет игнорировать их.