Трамп хочет достроить бальный зал в Белом доме летом 2028 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что строительство по его замыслу вызывающего споры бального зала на месте Восточного крыла Белого дома должно завершиться летом 2028 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп высоко оценил недавнее решение Верховного суда США в пользу его бального зала и раскритиковал истцов, а также заявил, что это будет "одно из лучших сооружений, которые когда-либо появлялись в Вашингтоне".

"Когда строительство летом 2028 года завершится, прекрасный бальный зал и военный комплекс станут предметом гордости для всей страны", – заявил он.

"Бальный зал полностью финансируется крупными патриотами и корпорациями, поэтому это подарок, который ничего не стоит американским налогоплательщикам", – добавил Трамп.

Напомним, Трамп запустил реализацию проекта в конце лета 2025 года. Сначала он заявлял, что перестройка "не повлияет на нынешнее здание", а затем снес всё Восточное крыло.

Стоимость бального зала постоянно росла – от 200 млн долларов до последней оценки в 400 млн долларов.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.