Туск назвал забавными слухи о кандидатуре Орбана на пост генсека ООН

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает забавными сообщения о возможном выдвижении кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

Об этом он заявил во Вьетнаме, передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Дональда Туска спросили о сообщениях относительно возможной кандидатуры Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Глава польского правительства сначала несколько секунд молчал, затем улыбнулся, а в конце развел руками.

"Ещё минуту назад он был кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, и это кажется мне столь же забавным, как и этот первый слух, – сказал он. – Больше ничего не скажу", – добавил глава польского правительства, разводя руками.

Эти сообщения также прокомментировал маршал Сейма Влодзимеж Чажастый.

"Думаю, это идея президента Дональда Трампа. У него есть исключительная способность и желание влиять на разные вещи и продвигать людей, готовых выполнять его поручения", – сказал он во время пресс-конференции в Быстром в Силезском воеводстве.

Как он подчеркнул, это его "личное мнение" по этому поводу.

"Покорность обычно затуманивает разум и ограничивает объективность действий", – добавил он, признав, что эта кандидатура ему "не нравится".

"Я помню, как Орбан сотрудничал с Путиным. Я считаю Путина убийцей и бандитом, и люди, которые сотрудничали с Путиным, не те, к кому я испытываю уважение", – подчеркнул Чажастый.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

В мае журналисты-расследователи сообщали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит пост в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига.