Туск назвал забавными слухи о кандидатуре Орбана на пост генсека ООН
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает забавными сообщения о возможном выдвижении кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.
Об этом он заявил во Вьетнаме, передает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
Дональда Туска спросили о сообщениях относительно возможной кандидатуры Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Глава польского правительства сначала несколько секунд молчал, затем улыбнулся, а в конце развел руками.
"Ещё минуту назад он был кандидатом на пост председателя Европейской комиссии, и это кажется мне столь же забавным, как и этот первый слух, – сказал он. – Больше ничего не скажу", – добавил глава польского правительства, разводя руками.
Эти сообщения также прокомментировал маршал Сейма Влодзимеж Чажастый.
"Думаю, это идея президента Дональда Трампа. У него есть исключительная способность и желание влиять на разные вещи и продвигать людей, готовых выполнять его поручения", – сказал он во время пресс-конференции в Быстром в Силезском воеводстве.
Как он подчеркнул, это его "личное мнение" по этому поводу.
"Покорность обычно затуманивает разум и ограничивает объективность действий", – добавил он, признав, что эта кандидатура ему "не нравится".
"Я помню, как Орбан сотрудничал с Путиным. Я считаю Путина убийцей и бандитом, и люди, которые сотрудничали с Путиным, не те, к кому я испытываю уважение", – подчеркнул Чажастый.
Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.
В мае журналисты-расследователи сообщали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит пост в ООН и защитится от судебных преследований на родине.
Ранее на возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН отреагировал глава МИД Андрей Сибига.