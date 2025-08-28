У Орбана подтвердили, что запретили въезд этническому венгру "Мадяру" за удары по "Дружбе"

Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр".

Балаж Орбан подтвердил это изданию 444, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил в четверг, что его страна запрещает въезд в страну командующему украинской воинской части, которая совершила "последнее нападение" на нефтепровод "Дружба" – однако венгерский министр не назвал имени этого командира.

Балаж Орбан подтвердил, что речь идет о Роберте Бровди, командующем Сил беспилотных систем Украины.

Бровди – этнический венгр, родившийся на Закарпатье, и выбрал себе соответствующий позывной: "Мадяр".

Бровди является основателем подразделения "Птицы Мадяра", специализирующегося, в частности, на применении БПЛА. 3 июня 2025 года он был назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

18 августа на своей Facebook-странице "Мадяр" подтвердил удар по "Дружбе", написав, что "нефтепровод отдыхает".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в четверг крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну Бровди.

Он упрекнул своего венгерского коллегу Сийярто, что российский трубопровод для него важнее убитых украинских детей.

В ночь на 28 августа Россия осуществила массированный воздушный удар по Киеву. 14 человек, среди которых трое детей, погибли и десятки получили ранения в результате атаки.

Правительство Венгрии не осудило эту атаку, хотя президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает реакции Будапешта, который неоднократно призывал к миру с Россией.