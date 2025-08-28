"Мадяр" посоветовал Орбану "засунуть в жопу" санкции против него

Командующий Сил беспилотных систем, этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр" отреагировал на решение Венгрии запретить ему въезд из-за атак на нефтепровод "Дружба".

Об этом он написал у себя в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Бровди отметил, что его не волнуют санкции, которые против него вводит правительство во главе с Виктором Орбаном.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – украинец, и прибуду на родину моего отца уже после вас. Настоящих мадяров в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им осточертеете", – написал он.

Бровди добавил, что покупая российскую нефть, венгерское правительство становится соучастником российских атак на Украину, в результате которых гибнут гражданские.

"Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих ракетами и "шахедами" по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убивших десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности – по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить", – подчеркнул командующий.

Политический директор венгерского премьер-министра Балаж Орбан подтвердил, что украинский военный командир, которому Венгрия запретила въезд за атаки на нефтепровод "Дружба" – это этнический венгр Роберт Бровди, известный по позывному "Мадяр".

Перед тем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига крайне жестко отреагировал на решение Венгрии запретить въезд в страну Бровди.

Он упрекнул своего венгерского коллегу Сийярто, что российский трубопровод для него важнее убитых украинских детей.

В ночь на 28 августа Россия осуществила массированный воздушный удар по Киеву.

Правительство Венгрии не осудило эту атаку, хотя президент Владимир Зеленский заявлял, что ожидает реакции Будапешта, неоднократно призывавшего к миру с Россией.