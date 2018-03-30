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Россия высылает западных дипломатов: список стран

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Россия высылает западных дипломатов: список стран

Пятница, 30 марта 2018, 15:34
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Россия в пятницу объявила о высылке дипломатов стран, которые решили выдворить российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

В пятницу МИД РФ вызвал к себе западных послов, чтобы вручить им ноту протеста и сообщить об ответных мерах.

От Великобритании МИД РФ требует в течение месяца сократить количество работников в посольстве и генконсульствах в России к числу дипломатических работников РФ в Великобритании.

Из России будут высланы двое нидерландских дипломатов, сообщила посол Нидерландов Рене Джонс-Босс.

В ответ на выдворение трех российских дипломатов из Литвы, Москва решила выслать такое же количество литовских дипломатов, сообщает BNS.

"Россия сообщила о высылке трех дипломатов из посольства в Москве", - сказала советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Послу Эстонии в РФ Арти Хильпусу вручили ноту протеста и объявили, что из России будет выслан военный атташе Эстонии Тоомас Педа, сообщает ERR.ee со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии.

МИД Польши сообщил о высылке четырех своих дипломатов из РФ. Они должны покинуть страну до 7 апреля.

Одному дипломату Латвии приказали покинуть страну не позднее 6 апреля, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Гинтс Егерманис.

В МИД Италии сообщили, что Россия высылает двух итальянских дипломатов. У них есть неделя, чтобы покинуть страну.

Один дипломат Финляндии, личность которого не называют, должен покинуть Россию в течение двух недель, сообщил финский МИД.

Представитель МИД Швеции сообщил о высылке одного шведского дипломата, информирует Reuters.

Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

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