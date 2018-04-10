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ЗМІ Угорщини прогнозують, що Сійярто збереже посаду в МЗС

Вівторок, 10 квітня 2018, 17:29
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто швидше за все збереже посаду в новому уряді країни.

Про це пише канал ATV, який під час останньої виборчої кампанії в Угорщині працював у прес-пулі керівної партії "Фідес".

У вівторок прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про заплановані істотні зміни у складі угорського уряду. "Прийде багато нових людей, зміниться структура уряду", - заявив він.

Як зазначає канал, Орбан провів консультації на найвищому рівні щодо складу уряду ще в ніч виборів. "Позиція Петера Сійярто на посаді глави МЗС є певною", - йдеться у повідомленні.

Канал нагадує слова Віктора Орбана, який охарактеризував міністра закордонних справ як "молодого титана", який "має угорське серце і європейську перспективу і здатний добре представляти країну".

Нагадаємо, Петер Сійярто відзначився низкою спрямованих проти України заяв. Зокрема, він наполегливо просуває думку про те, що Україна веде Закарпаття до міжетнічного конфлікту. Міністр регулярно повторює свою критику мовної статті українського закону про освіту і вимагає від Києва змінити закон попри те, що Венеціанська комісія цю вимогу не підтримала. Через це Угорщина вирішила блокувати євроінтеграційні і євроатлантичні ініціативи України.

Як повідомлялося, правляча угорська партія "Фідес" отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині та матиме контроль над 2/3 голосів у парламенті.

В ОБСЄ розкритикували вибори в Угорщині через брак справедливої конкуренції для опозиційних партій, хоча в цілому фундаментальні права на виборах були дотримані.

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