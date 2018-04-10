СМИ Венгрии прогнозируют, что Сийярто сохранит должность главы МИД

Вторник, 10 апреля 2018, 17:29

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто скорее всего сохранит должность в новом правительстве страны.

Об этом сообщает канал ATV, который во время последней избирательной кампании в Венгрии работал в пресс-пуле правящей партии "Фидес".

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запланированных существенных изменениях в составе венгерского правительства.

"Придет много новых людей, изменится структура правительства", - заявил он.

Как отмечает канал, Орбан провел консультации на высоком уровне по составу правительства еще в ночь выборов.

"Позиция Петера Сийярто на посту главы МИД является уверенной", - говорится в сообщении.

Канал напоминает слова Виктора Орбана, который охарактеризовал министра иностранных дел как "молодого титана", "с венгерским сердцем и европейской перспективой, который способен хорошо представлять страну".

Напомним, Петер Сийярто отличился рядом направленных против Украины заявлений. В частности, он настойчиво продвигает мысль о том, что Украина ведет Закарпатье к межэтническому конфликту. Министр регулярно повторяет свою критику языковой статьи украинского закона об образовании и требует от Киева изменить закон, несмотря на то, что Венецианская комиссия это требование не поддержала. Поэтому Венгрия решила блокировать евроинтеграционные и евроатлантические инициативы Украины.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет контролировать 2/3 голосов в парламенте.

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.