Найти
АКТУАЛЬНО

Сотни закарпатцев возили автобусами в Венгрию голосовать за власть – СМИ

СМИ Венгрии прогнозируют, что Сийярто сохранит должность главы МИД

Евростат: 24 тысячи украинцев получили гражданство стран ЕС в 2016 году

Меркель: "Северный поток-2" не может лишить Украину транзита газа

Причиной Смоленской катастрофы стал взрыв в самолете – польская комиссия

В Венгрии закрываются крупнейшая критическая к Орбану газета и радио

На Мальте автобус с туристами попал в ДТП: 2 погибших, 6 в критическом состоянии






СМИ Венгрии прогнозируют, что Сийярто сохранит должность главы МИД

Вторник, 10 апреля 2018, 17:29
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто скорее всего сохранит должность в новом правительстве страны.

Об этом сообщает канал ATV, который во время последней избирательной кампании в Венгрии работал в пресс-пуле правящей партии "Фидес".

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о запланированных существенных изменениях в составе венгерского правительства.

"Придет много новых людей, изменится структура правительства", - заявил он.

Как отмечает канал, Орбан провел консультации на высоком уровне по составу правительства еще в ночь выборов.

"Позиция Петера Сийярто на посту главы МИД является уверенной", - говорится в сообщении.

Канал напоминает слова Виктора Орбана, который охарактеризовал министра иностранных дел как "молодого титана", "с венгерским сердцем и европейской перспективой, который способен хорошо представлять страну".

Напомним, Петер Сийярто отличился рядом направленных против Украины заявлений. В частности, он настойчиво продвигает мысль о том, что Украина ведет Закарпатье к межэтническому конфликту. Министр регулярно повторяет свою критику языковой статьи украинского закона об образовании и требует от Киева изменить закон, несмотря на то, что Венецианская комиссия это требование не поддержала. Поэтому Венгрия решила блокировать евроинтеграционные и евроатлантические инициативы Украины.

Как сообщалось, правящая венгерская партия "Фидес" одержала убедительную победу на парламентских выборах в Венгрии и будет контролировать 2/3 голосов в парламенте.

В ОБСЕ раскритиковали выборы в Венгрии из-за нехватки справедливой конкуренции для оппозиционных партий, хотя в целом фундаментальные права на выборах были соблюдены.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:16
МИД: причастные к химической атаке в Сирии должны быть привлечены к ответственности
20:56
Экс-президента Польши вызвали на допрос по делу Смоленской катастрофы
20:12
Трамп и Мэй обвинили Асада в пренебрежении человеческими жизнями
19:49
фото
В Белграде открыли странный памятник Гагарину и сразу решили убрать его
19:21
Сотни закарпатцев возили автобусами в Венгрию голосовать за власть – СМИ
18:38
Украина запускает пассажирский поезд "четырех столиц" из Киева в Ригу
18:31
Глава МИД Люксембурга сравнил победу Орбана в Венгрии с опухолью
18:02
Советник Трампа по вопросам внутренней безопасности подал в отставку
17:47
фото
В Германии военный вертолет врезался в башню аэропорта, есть погибший
17:46
Трамп отменил визит в Латинскую Америку после химической атаки в Сирии
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

"Франция ничего не должна Украине, мы помогаем по своей воле": интервью депутата с украинскими корнями

"Я разговаривала с молодыми людьми, которые инвестировали в сельское хозяйство, и они спокойно рассказывают: "Вот, у меня украли 10 гектаров. Но я нанял ребят. Они встали вокруг поля с автоматами, и мы смогли собрать урожай..." Понимаете, они говорят об этом буднично!"

Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП

Витя Орбан the best, или Как на Закарпатье выбирали парламент Венгрии

Как на украинском Закарпатье проходили выборы в парламент Венгрии? Сколько закарпатцев приняло в них участие? Почему Киев теряет свои позиции в этом регионе, кому симпатизирует местное население и возможен ли здесь "донбасский" или "крымский" сценарий - в репортаже из пограничного курортного городка Берегово.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  