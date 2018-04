Британія скликає Радбез ООН через звіт ОЗХЗ щодо Солсбері

Велика Британія запропонувала провести засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї щодо Солсбері.

Про це йдеться в повідомленні Постійного представництва Британії при ООН в Twitter.

"Велика Британія скликала засідання РБ ООН у зв'язку з доповіддю ОЗХЗ по Солсбері. Очікуємо, що воно відбудеться на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl