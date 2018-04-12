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Британія скликає Радбез ООН через звіт ОЗХЗ щодо Солсбері

Четвер, 12 квітня 2018, 16:33
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Велика Британія запропонувала провести засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з доповіддю Організації по забороні хімічної зброї щодо Солсбері.

Про це йдеться в повідомленні Постійного представництва Британії при ООН в Twitter.

"Велика Британія скликала засідання РБ ООН у зв'язку з доповіддю ОЗХЗ по Солсбері. Очікуємо, що воно відбудеться на наступному тижні", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що звіт ОЗХО підтвердив відповідальність Росії за замах на життя колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що Сергій Скрипаль та його дочка були отруєні військовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок", розробленою Радянським Союзом в 1970-х і 80-х роках.

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

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