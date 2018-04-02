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Трамп запропонував Путіну зустрітися у Вашингтоні – Кремль

Понеділок, 02 квітня 2018, 17:03
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Президент США Дональд Трамп під час телефонної бесіди з президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 20 березня, запропонував провести двосторонню зустріч у Вашингтоні.

Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, повідомляє РІА "Новости".

"Якщо все буде нормально, я сподіваюся, що американці не відмовляться від своєї пропозиції обговорювати можливість проведення саміту. Коли наші президенти розмовляли по телефону, то Трамп запропонував першу зустріч провести у Вашингтоні, в Білому домі", - сказав Ушаков.

При цьому він зазначив, що можливість зустрічі в першій половині року не обговорювалася.

Трамп раніше підтвердив, що дзвонив Путіну, щоб поздоровити його з перемогою на виборах? і запропонував зустрітися, але не називав місця зустрічі.

Нагадаємо, американський телеканал NBC сьогодні повідомив, що Трамп під час розмови з Путіним 20 березня заявив, що США готові до гонки озброєнь і виграють її.

Як відомо, США прийняли рішення про висилку 60 російських дипломатів та закриття консульства РФ в Сіетлі, в рамках узгоджених зусиль з союзниками, щоб покарати Росію за напад із застосуванням смертоносної нервово-паралітичної речовини у Солсбері.

Російська влада у відповідь заявила про висилку 60 американських дипломатів і закриття генконсульства США в Санкт-Петербурзі.

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