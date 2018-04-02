Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне – Кремль

Понедельник, 02 апреля 2018, 17:03

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 20 марта, предложил провести двустороннюю встречу в Вашингтоне.

Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".

"Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты разговаривали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - сказал Ушаков.

При этом он отметил, что возможность встречи в первой половине года не обсуждалась.

Трамп ранее подтвердил, что звонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах, и предложил встретиться, но не называл места встречи.

Напомним, американский телеканал NBC сообщил, что Трамп во время разговора с Путиным 20 марта заявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее.

Как известно, США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле, в рамках согласованных усилий с союзниками, чтобы наказать Россию за нападение с применением смертоносного нервно-паралитического вещества в Солсбери.

Российские власти в ответ заявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге.