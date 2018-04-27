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Сийярто: Проведение встречи Украина-НАТО на саммите зависит от Киева

Пятница, 27 апреля 2018, 15:22

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что то, состоится ли заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, зависит от Украины.

Об этом он заявил в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, накануне он обсудил этот вопрос с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я четко дал понять, что то, состоится ли встреча НАТО-Украина на саммите, зависит только от Украины", - заявил Сийярто.

"Если украинское правительство вернет нарушенные права венгров, мы не будем против заседания комиссии", - заявил он.

Венгрия третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Подробнее о последних событиях в венгерско-украинских отношениях читайте в статье "Топор языковой войны: Венгрия и Украина не должны потерять шанс на перемирие".

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Украина-НАТО Язык образования Венгрия
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