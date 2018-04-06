После отравления Скрипаля в его доме погибли домашние животные – СМИ

Пятница, 06 апреля 2018, 10:24

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В доме бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после отравления, погибли две морские свинки.

Об этом сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на представителей Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.

Морские свинки, как установили ветеринары, умерли от обезвоживания. Черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса.

Юлия Скрипаль с котом своего отца

Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества. Однако, по словам представителя министерства, животное так страдало, что его решили усыпить.

Останки кота и морских свинок сожгли из опасения, что они могли быть отравлены "Новичком".

Как сообщалось, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.