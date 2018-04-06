Найти
АКТУАЛЬНО

"Вы еще пожалеете": РФ и Британия обменялись обвинениями в ООН

Тысячи словаков требовали отставки главы полиции за убийство журналиста

"Новичок", которым отравили Скрипалей, изготовили в Саратовской области – СМИ

Суд Германии освободил экс-лидера Каталонии под залог

В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь

Полиция Лондона опубликовала первое заявление дочери Скрипаля после отравления






После отравления Скрипаля в его доме погибли домашние животные – СМИ

Пятница, 06 апреля 2018, 10:24
фото
Версия для печати Комментарии

В доме бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после отравления, погибли две морские свинки.

Об этом сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на представителей Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.

Морские свинки, как установили ветеринары, умерли от обезвоживания. Черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса.

Юлия Скрипаль с котом своего отца

Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества. Однако, по словам представителя министерства, животное так страдало, что его решили усыпить.

Останки кота и морских свинок сожгли из опасения, что они могли быть отравлены "Новичком".

Как сообщалось, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:01
фото
Аэропорт Бухареста не принимает большие самолеты из-за дыр во взлетно-посадочной полосе
10:55
Великобритания открыла постоянную военную базу в Бахрейне
10:47
Кипр выразит официальный протест из-за новой турецкой АЭС, которую строит РФ
10:24
фото
После отравления Скрипаля в его доме погибли домашние животные – СМИ
10:18
Политика США в отношении ИГИЛ в Сирии не изменилась – Пентагон
10:06
Меркель поддерживают 57% немцев, но ее рейтинг продолжает снижаться
09:56
Госдеп одобрил продажу Германии беспилотников Triton на сумму $2,5 млрд
09:35
Вертолет ВМС Италии упал в Средиземное море, погиб член экипажа
09:23
"Вы еще пожалеете": РФ и Британия обменялись обвинениями в ООН
08:56
Сенатор США: Кроме "Джавелинов", Украина получит снайперские комплексы
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Артьом Георганов, для Европейской правды

Маленький сербский блеф: зачем Белграду обострение конфликта с Косовом

Сербский избиратель не хочет видеть возможный компромисс по Косову как очередную капитуляцию, сербам хочется в кои-то веки достигнуть чего-то, действуя с решительных позиций. Ради этого Белград ужесточает свою риторику и проводит военные маневры на границах Косова.

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды

Страх и ненависть на выборах в Венгрии: Орбан ставит все на победу

Венгров начали уже не просто пугать мигрантами, а рассказывать об угрозе стать меньшинством в собственной стране, где мигранты захватят дома и храмы и начнут насиловать прямо на улицах. Все это, согласно публикациям провластных СМИ, ежедневно происходит в других странах.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  