После отравления Скрипаля в его доме погибли домашние животные – СМИ

В доме бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, который полиция опечатала после отравления, погибли две морские свинки.
Об этом сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на представителей Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельских регионов.
Морские свинки, как установили ветеринары, умерли от обезвоживания. Черный персидский кот по кличке Нэш Ван Дрейк был найден живым, но находился в состоянии сильного стресса.
|Юлия Скрипаль с котом своего отца
Его отвезли в военную лабораторию в Портон-Даун, чтобы провести анализы на следы нервно-паралитического вещества. Однако, по словам представителя министерства, животное так страдало, что его решили усыпить.
Останки кота и морских свинок сожгли из опасения, что они могли быть отравлены "Новичком".
Как сообщалось, британская разведка считает, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили Сергея и Юлию Скрипаль, было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.