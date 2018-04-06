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Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля - BBC

Пятница, 06 апреля 2018, 19:10
Версия для печати Комментарии

Русская служба BBC со сообщила, что британские власти отказали в выдаче визы племяннице отравленного в Британии Сергея Скрипаля.

О том, что Викторию Скрипаль не пустят в Великобританию, дипломатическому обозревателю BBC Джеймсу Ландейлу рассказал источник в правительстве.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой", - рассказал собеседник.

В четверг российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль с ее двоюродной сестрой Юлией, дочерью Сергея Скрипаля, которая тоже пострадала при отравлении в Солсбери.

На записи слышно, как, вероятно, Виктория Скрипаль сообщает о намерении приехать в Великобританию, если сможет получить визу.

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы сегодня получить визу. Мы стояли возле посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", - сказала она тогда.

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