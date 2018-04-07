ЗМІ розкрили причини відмови у британській візі племінниці Скрипаля

Субота, 07 квітня 2018, 13:54

Російська служба BBC опублікувала уривок з повідомлення влади Великої Британії про відмову у видачі візи Вікторії Скрипаль, племінниці колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Зокрема, вказується, що консула збентежила мета візиту Вікторії.

"А). Немає жодних свідчень того, що раніше ви вже відвідували Сергія і Юлію Скрипаль у Великобританії. В). Зараз Сергій Скрипаль не може приймати гостей. С). Немає впевненості в тому, що Юлія Скрипаль хоче вашого візиту", — йдеться в тексті листа з консульського відділу.

Також в документі зазначається, що Вікторія Скрипаль не довела наявність коштів на дорожні витрати і тривале перебування на території Великої Британії. У відповідній графі в анкеті на візу вона вказала, що ніде в даний момент не працює, а на питання про наявність заощаджень, інших доходів або спонсорів відповіла негативно.

4 квітня Вікторія Скрипаль повідомляла, що перебуває в Москві і чекає на візу. "Вчора мене попросили залишитися в Москві, щоб сьогодні отримати візу. Ми стояли біля посольства Великої Британії і чекали дзвінка, але сьогодні паспорт з візою я не отримала", - сказала вона тоді.

6 квітня стало відомо, що британська влада відмовила їй у візі.