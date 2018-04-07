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СМИ раскрыли причины отказа в британской визе племяннице Скрипаля

Суббота, 07 апреля 2018, 13:54
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Российская служба BBC опубликовала отрывок из сообщения властей Великобритании об отказе в выдаче визы Виктории Скрипаль, племяннице бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, указывается, что консула смутила цель визита Виктории.

"А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). Сейчас Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита", — говорится в тексте письма из консульского отдела.

Также в документе отмечается, что Виктория Скрипаль не доказала наличие средств на дорожные расходы и длительное пребывание на территории Великобритании. В соответствующей графе в анкете на визу она указала, что нигде в данный момент не работает, а на вопрос о наличии сбережений, других доходов или спонсоров ответила отрицательно.

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. "Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила", - сказала она тогда.

6 апреля стало известно, что британские власти отказали ей в визе.

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