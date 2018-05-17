Розвідка Німеччини отримала зразок отрути "Новічок" ще в 90-х роках - ЗМІ

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) у першій половині 1990-х років отримала зразок нервово-паралітичної речовини "Новічок".

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit, яке провело розслідування разом з колегами з газети Süddeutsche Zeitung, а також медіакомпаній WDR і NDR.

За даними журналістів, інформацію про речовину надав німецькій розвідці російський вчений, який на початку 90-х звернувся до офісу BND у баварській громаді Пуллах. Він надав інформацію під гарантію безпеки себе і своєї сім'ї.

Повідомляється, що потім перебіжчик запропонував спецслужбам привезти зразок в Німеччину. За даними видання, вчений потім жив в Німеччині під захистом бундесверу.

Зазначається, що пропозиція привезти з РФ зразок хімічної зброї викликала суперечливу реакцію німецької влади, адже Німеччина щойно домоглася виведення з країни американських запасів хімічної зброї.

Саме тому отриманий зразок "Новічка" аналізували в лабораторії у Швеції. Німецька розвідка отримала зі Швеції лише його формулу.

За інформацією Die Zei, уряд Німеччини тоді відмовився публікувати інформацію про "Новічок", щоб не зіпсувати відносини з тодішнім президентом Росії Борисом Єльциним.

Також повідомляється, що тодішній канцлер Гельмут Коль наказав передати формулу "Новічка" дружнім розвідувальним службам, у тому числі британській та американській. У деяких країнах НАТО, за даними ЗМІ, було вироблено невелику кількість "Новічка" для розробки протиотрути.

Як відомо, Британія звинувачує Росію в отруєнні за допомогою "Новічка" колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Експерти ОЗХЗ підтвердили висновки Британії, що батько і дочка були отруєні речовиною типу "Новічок", розробленою в СРСР.