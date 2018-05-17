Разведка Германии получила образец яда "Новичок" еще в 90-х годах - СМИ

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) в первой половине 1990-х годов получила образец нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit, которое провело расследование вместе с коллегами из газеты Süddeutsche Zeitung, а также медиакомпаний WDR и NDR.

По данным журналистов, информацию о веществе предоставил немецкой разведке российский ученый, который в начале 90-х обратился в офис BND в баварской общине Пуллах. Он предоставил информацию под гарантию безопасности себя и своей семьи.

Сообщается, что потом перебежчик предложил спецслужбам привезти образец в Германию. По данным издания, ученый затем жил в Германии под защитой бундесвера.

Отмечается, что предложение привезти из РФ образец химического оружия вызвало противоречивую реакцию немецких властей, ведь Германия только добилась вывода из страны американских запасов химического оружия.

Именно поэтому полученный образец "Новичка" анализировали в лаборатории в Швеции. Немецкая разведка получила из Швеции только его формулу.

По информации Die Zeit, правительство Германии отказалось публиковать информацию о "Новичке", чтобы не испортить отношения с тогдашним президентом России Борисом Ельциным.

Также сообщается, что тогдашний канцлер Гельмут Коль приказал передать формулу "Новичка" дружественным разведывательным службам, в том числе британской и американской. В некоторых странах НАТО, по данным СМИ, было произведено небольшое количество "Новичка" для разработки противоядия.

Как известно, Великобритания обвиняет Россию в отравлении с помощью "Новичка" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Британии, что отец и дочь были отравлены веществом типа "Новичок", разработанным в СССР.