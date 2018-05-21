Трудова міграція в Литву зросла вдвічі за рахунок українців

Кількість іноземців, які приїжджають на роботу в Литву, в цьому році збільшилася більш ніж удвічі в основному за рахунок українців.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на дані Департаменту міграції Литви.

Так, за перший квартал цього року іноземцям було видано майже 16,9 тис. віз або дозволів на проживання.

Це приблизно в два з половиною рази більше, ніж прибуло в 2017 році. За перші три місяці минулого року в Литву прибуло трохи більше 7 тис. іноземців.

За перший квартал цього року до Литви прибули понад 11,3 тис. українців, у 2017 році - майже 3,6 тис.

В якості реакції на зростаючу трудову імміграцію уряд оголосив, що планує ввести квоти для деяких професій для некваліфікованих робітників з-за кордону, конкретні пропозиції будуть представлені восени.

За словами прем'єр-міністра Литви Саулюса Скверняліса, квоти забезпечать, щоб Литву не заполонила дешева робоча сила.