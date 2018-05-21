Трудовая миграция в Литву выросло вдвое за счет украинцев

Количество иностранцев, приезжающих на работу в Литву, в этом году увеличилось более чем вдвое в основном за счет украинцев.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на данные Департамента миграции Литвы.

Так, за первый квартал этого года иностранцам было выдано почти 16,9 тыс. виз или видов на жительство.

Это примерно в два с половиной раза больше, чем прибыло в 2017 году. За первые три месяца прошлого года в Литву прибыло чуть более 7 тыс. иностранцев.

За первый квартал этого года в Литву прибыли более 11,3 тыс. украинцев, в 2017 году - почти 3,6 тыс.

В качестве реакции на растущую трудовую иммиграцию правительство объявило, что планирует ввести квоты для некоторых профессий для неквалифицированных рабочих из-за рубежа, конкретные предложения будут представлены осенью.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, квоты обеспечат то, чтобы Литву не заполонила дешевая рабочая сила.