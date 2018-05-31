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МИД Украины уволило консула в Гамбурге из-за антисемитского скандала

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МИД Украины уволило консула в Гамбурге из-за антисемитского скандала

Четверг, 31 мая 2018, 17:43

Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца.

Об этом сообщает пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

"Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел МИД Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, и как действия, которые вредят авторитету государственной службы", - говорится в заявлении.

Комиссия считает, что действия Марущинца "несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с должности государственной службы.

Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы издан 30 мая.

"Копии дисциплинарного дела и результатов служебного расследования (в отношении Марущинца), резонансные действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будут переданы для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы", - добавили в МИД.

Таким образом комиссия подтвердила, что Марущинец размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

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Германия Украина
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