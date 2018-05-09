У Чорногорії прострелили ногу опозиційній журналістці

У Чорногорії підстрелили журналістку видання Vijesti Оліверу Лакіч, яка критично висвітлювала ситуацію в країні.

Про це повідомляє видання Vijesti.

Журналістці прострелили ногу неподалік її будинку в Подгориці, на тому ж місці, де її шість років тому побили.

Коли жінка впала на землю, то побачила як з місця події тікають щонайменше двоє чоловіків.

Зараз стан Лакіч стабільний, вона перебуває у лікарні.

За інформацією поліції, один із зловмисників переслідував її ще від редакції. У поліції обіцяють зробити все можливе, щоб упіймати нападників.

"У мене немає слів, як таке можливо. Як довго це відбуватиметься у цій чудовій Чорногорії. Жоден напад на неї не розслідували. Багато матеріалів, які вона писала, вказують на злочин, і їх не розслідують" - сказав шеф-редактор Vijesti Міхайло Йовович.

Влада Чорногорії засудила напад. Прем’єр Душко Маркович виступив з вимогою швидкого і ефективного розслідування.

Останнім часом Олівера Лакіч писала матеріали про контрабанду цигарок і причетність до цього поліції та Агентства нацбезпеки Чорногорії.