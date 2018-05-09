В Черногории прострелили ногу оппозиционной журналистке
В Черногории подстрелили журналистку издания Vijesti Оливеру Лакич, которая критично освещала ситуацию в стране.
Об этом сообщает издание Vijesti.
Журналистке прострелили ногу неподалеку от ее дома в Подгорице, на том же месте, где ее шесть лет назад избили.
Когда женщина упала на землю, то увидела, как с места происшествия убегают минимум двое мужчин.
Сейчас состояние Лакич стабильное, она находится в больнице.
По информации полиции, один из злоумышленников преследовал ее еще от редакции. В полиции обещают сделать все возможное, чтобы поймать нападавших.
"У меня нет слов, как такое возможно. Как долго это будет происходить в этой замечательной Черногории. Ни одно нападение на нее не расследовали. Много материалов, которые она писала, указывают на преступление, и их не расследуют", - сказал шеф-редактор Vijesti Михайло Йовович.
Власти Черногории осудили нападение. Премьер Душко Маркович выступил с требованием быстрого и эффективного расследования.
В последнее время Оливера Лакич писала материалы о контрабанде сигарет и причастности к этому полиции и Агентства нацбезопасности Черногории.