В Черногории прострелили ногу оппозиционной журналистке

В Черногории подстрелили журналистку издания Vijesti Оливеру Лакич, которая критично освещала ситуацию в стране.

Об этом сообщает издание Vijesti.

Журналистке прострелили ногу неподалеку от ее дома в Подгорице, на том же месте, где ее шесть лет назад избили.

Когда женщина упала на землю, то увидела, как с места происшествия убегают минимум двое мужчин.

Сейчас состояние Лакич стабильное, она находится в больнице.

По информации полиции, один из злоумышленников преследовал ее еще от редакции. В полиции обещают сделать все возможное, чтобы поймать нападавших.

"У меня нет слов, как такое возможно. Как долго это будет происходить в этой замечательной Черногории. Ни одно нападение на нее не расследовали. Много материалов, которые она писала, указывают на преступление, и их не расследуют", - сказал шеф-редактор Vijesti Михайло Йовович.

Власти Черногории осудили нападение. Премьер Душко Маркович выступил с требованием быстрого и эффективного расследования.

В последнее время Оливера Лакич писала материалы о контрабанде сигарет и причастности к этому полиции и Агентства нацбезопасности Черногории.