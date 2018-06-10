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Могеріні скасувала візит в Єрусалим через відмову Нетаньяху зустрітися - ЗМІ

Неділя, 10 червня 2018, 10:18

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні скасувала свою участь у конференції, яка відбудеться в понеділок у Єрусалимі.

Про це повідомляє Haaretz.

Могеріні була запрошена Американським єврейським комітетом до участі в конференції після офіційного візиту Йорданії, який триває на вихідних.

За даними видання, Могеріні хотіла провести зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, але він повідомив, що не зможе з нею зустрітися.

Дипломатичні ізраїльські джерела повідомили, що "її позиції дуже ворожі".

У ЄС заявили, що візит Могеріні планувався до Йорданії, а не Ізраїлю, однак можливість приїзду на конференцію розглядалася після того, як вона була запрошена туди, щоб відзначити 70-річчя Ізраїлю.

Причиною скасування візиту, згідно з джерелами в ЄС, була не поведінка Нетаньяху, а "міркування щодо порядку денного".

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США,  яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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Могеріні
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