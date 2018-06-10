Могерини отменила визит в Иерусалим из-за отказа Нетаньяху встретиться - СМИ
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини отменила свое участие в конференции, которая состоится в понедельник в Иерусалиме.
Об этом сообщает Haaretz.
Могерини была приглашена Американским еврейским комитетом для участия в конференции после ее официального визита Иордании, который продолжается на выходных.
По данным издания, Могерини хотела провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но он сообщил, что не сможет с ней встретиться.
Дипломатические израильские источники сообщили, что "ее позиции очень враждебные".
В ЕС заявили, что визит Могерини планировался в Иорданию, а не Израиль, однако возможность приезда на конференцию рассматривалась после того, как она была приглашена туда, чтобы отметить 70-летие Израиля.
Причиной отмены визита, согласно источникам в ЕС, была не поведение Нетаньяху, а "другая повестка дня".