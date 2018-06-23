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Макрон выступил за санкции против государств ЕС, которые не хотят принимать беженцев

Суббота, 23 июня 2018, 17:55

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает La Provence.

"Не может быть так, чтобы страны, которые в значительной степени выигрывают от солидарности ЕС, массово заявляли о национальном эгоизме, когда речь касается темы миграции", - заявил французский президент.

Как известно, к странам, которые категорически отказываются принимать искателей убежища в соответствии с определенными квотами ЕС, относятся государства "Вышеградской четверки": Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

В воскресенье в Брюсселе состоится неофициальный саммит ЕС по миграции с участием 16 государств Евросоюза, однако прорыва на нем не ожидается. Венгрия, Чехия, Польша и Словакия объявили бойкот этой встречи.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни предостерег государства ЕС от проведения национальной политики в отношении миграции - это, по его словам, может привести к распаду блока.

Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает, что положить конец миграционному спору в Европе должен недопуск мигрантов на европейский континент.

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