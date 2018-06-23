Макрон выступил за санкции против государств ЕС, которые не хотят принимать беженцев
Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает La Provence.
"Не может быть так, чтобы страны, которые в значительной степени выигрывают от солидарности ЕС, массово заявляли о национальном эгоизме, когда речь касается темы миграции", - заявил французский президент.
Как известно, к странам, которые категорически отказываются принимать искателей убежища в соответствии с определенными квотами ЕС, относятся государства "Вышеградской четверки": Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.
В воскресенье в Брюсселе состоится неофициальный саммит ЕС по миграции с участием 16 государств Евросоюза, однако прорыва на нем не ожидается. Венгрия, Чехия, Польша и Словакия объявили бойкот этой встречи.
Президент Европейского парламента Антонио Таяни предостерег государства ЕС от проведения национальной политики в отношении миграции - это, по его словам, может привести к распаду блока.
Канцлер Австрии Себастьян Курц настаивает, что положить конец миграционному спору в Европе должен недопуск мигрантов на европейский континент.