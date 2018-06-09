У Словенії град розміром з тенісний м’яч потрощив автомобілі

Серйозний шторм пройшов Словенією у п'ятницю після полудня, град завбільшки з тенісний м'яч потрощив автомобілі і завдав інших серйозних збитків.

Як повідомляє Vijesti, найгірша ситуація була на кордоні з Хорватією, у провінції Бела країна.

Там випав град розміром з тенісний м'яч, який порозбивав автомобілі і дахи та знищив сільськогосподарські угіддя.

Люди у соціальних мережах публікували фото наслідків негоди. Діаметр граду, який ішов всього 15-20 хвилин, сягав 8-10 сантиметрів.

За словами експертів, це нетиповий шторм, який виникає всього декілька разів на рік.