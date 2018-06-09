В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили
Суббота, 9 июня 2018, 10:36
Серьезный шторм прошел Словенией в пятницу после полудня, град величиной с теннисный мяч разбил автомобили и нанес другие серьезные убытки.
Как сообщает Vijesti, наихудшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела краина.
Там выпал град размером с теннисный мяч, который разбил автомобили и крыши и уничтожил сельскохозяйственные угодья.
Люди в социальных сетях публиковали фото последствий непогоды. Диаметр града, который шел всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров.
По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает всего несколько раз в год.
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