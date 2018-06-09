Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин ждет, что Трамп выполнит свое предвыборное обещание по России

Великобритания представила G7 план создания подразделения реагирования на действия РФ

В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили

Меркель: России не будет на саммитах G7 без прогресса в Украине






В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили

Суббота, 9 июня 2018, 10:36

Серьезный шторм прошел Словенией в пятницу после полудня, град величиной с теннисный мяч разбил автомобили и нанес другие серьезные убытки.

Как сообщает Vijesti, наихудшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела краина.

Там выпал град размером с теннисный мяч, который разбил автомобили и крыши и уничтожил сельскохозяйственные угодья.

 
 

Люди в социальных сетях публиковали фото последствий непогоды. Диаметр града, который шел всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров.

 
 

По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает всего несколько раз в год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Словения стихийные бедствия
powered by lun.ua
Читайте также
Словенские села, не желающие присоединения к Хорватии, тормозят выполнение арбитража
На выборах в Словении побеждает антимигрантская партия, второе место - юморист
Хорватия штрафует словенских рыбаков за вылов в спорном Пиранском заливе
Словения отозвала посла из РФ для консультаций из-за отравления в Солсбери