В Словении град размером с теннисный мяч разбил автомобили

Серьезный шторм прошел Словенией в пятницу после полудня, град величиной с теннисный мяч разбил автомобили и нанес другие серьезные убытки.

Как сообщает Vijesti, наихудшая ситуация была на границе с Хорватией, в провинции Бела краина.

Там выпал град размером с теннисный мяч, который разбил автомобили и крыши и уничтожил сельскохозяйственные угодья.

Люди в социальных сетях публиковали фото последствий непогоды. Диаметр града, который шел всего 15-20 минут, достигал 8-10 сантиметров.

По словам экспертов, это нетипичный шторм, который возникает всего несколько раз в год.