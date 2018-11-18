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Поліція Мальти встановила організаторів вбивства журналістки - ЗМІ

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Поліція Мальти встановила організаторів вбивства журналістки - ЗМІ

Неділя, 18 листопада 2018, 10:47

Слідчі визначили групу мальтійських громадян, які, на їхню думку, організували вбивство журналістки Дафни Каруани Галісії 13 місяців тому.

Про це повідомляє Times of Malta із посиланням на джерела в поліції.

За даними видання, слідчі визначили групу із "більш ніж двох" мальтійських громадян, які, на їхню думку, організували вбивство.

Високопоставлені офіцери повідомили, що розслідування того, хто замовив бомбу, підкладену пізніше в автомобіль, перебуває на "дуже просунутій стадії", а основні підозрювані були ідентифіковані. Проте невідомо, як довго ще триватиме розслідування.

Слідчі вважають, що підозрювані мали різні мотиви для вбивства, але об’єдналися, щоб найняти трьох чоловіків, які заклали і активували бомбу.

Жодних даних про підозрюваних організаторів видання не має.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

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Мальта кримінал
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