Полиция Мальты установила организаторов убийства журналистки - СМИ

Следователи определили группу мальтийских граждан, которые, по их мнению, организовали убийство журналистки Дафны Каруаны Галисии 13 месяцев назад.

Об этом сообщает Times of Malta со ссылкой на источники в полиции.

По данным издания, следователи определили группу из "более чем двух" мальтийских граждан, которые, по их мнению, организовали убийство.

Высокопоставленные офицеры сообщили, что расследование того, кто заказал бомбу, подложенную позже в автомобиль, находится на "очень продвинутой стадии", а основные подозреваемые были идентифицированы. Однако неизвестно, как долго еще продлится расследование.

Следователи считают, что подозреваемые имели разные мотивы для убийства, но объединились, чтобы нанять трех мужчин, которые заложили и активировали бомбу.

Никаких данных о подозреваемых организаторах у издания нет.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.