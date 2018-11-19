Посла Венгрии не вызывали в МИД Украины из-за заявления Орбана - Будапешт

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинский МИД - беседу, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

16 ноября МИД Украины сообщил, что "пригласил" Ийдярто из-за скандальных высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана. 15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не является возможным. Он также сказал, что Украина является страной, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

"В отличие от предыдущих сообщений не было вопроса о вызывании посла; встреча состоялась по инициативе Венгрии. Украинская сторона спрашивала о заявлениях, высказанных на недавней встрече Совета венгерской диаспоры, в ответ на что посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона также неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшего ограничения их прав", - сказал Менцер.

По его словам, дискуссия была направлена ​​на улучшение двусторонних отношений.

Как сообщалось, Венгрия официально инициировала в НАТО просмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статьи украинского закона об образовании.