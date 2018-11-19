Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посла Венгрии не вызывали в МИД Украины из-за заявления Орбана - Будапешт

Совет ЕС поддержал проект соглашения о Brexit

Совет ЕС утвердил усиление Шенгенской информационной системы

Премьер Польши предупредил об угрозе нового нападения Путина из-за "Северного потока-2"






Посла Венгрии не вызывали в МИД Украины из-за заявления Орбана - Будапешт

Понедельник, 19 ноября 2018, 16:00

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинский МИД - беседу, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

Об этом заявил  пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

16 ноября МИД Украины сообщил, что "пригласил" Ийдярто из-за скандальных высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана. 15 ноября Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не является возможным. Он также сказал, что Украина является страной, которая "не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

"В отличие от предыдущих сообщений не было вопроса о вызывании посла; встреча состоялась по инициативе Венгрии. Украинская сторона спрашивала о заявлениях, высказанных на недавней встрече Совета венгерской диаспоры, в ответ на что посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона также неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшего ограничения их прав", - сказал Менцер.

По его словам, дискуссия была направлена ​​на улучшение двусторонних отношений.

Как сообщалось, Венгрия официально инициировала в НАТО просмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статьи украинского закона об образовании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия МИД Орбан
powered by lun.ua
Читайте также
Франция: кандидатом в президенты Еврокомиссии от ЕНП стал сторонник Орбана
В ЕС возмущены прекращением расследования против зятя Орбана
Киевский разворот Виктора Орбана: 5 задач для нового посла Венгрии
Купленные за деньги ЕС автобусы свезли людей на антиевропейскую речь Орбана - СМИ
Венгерская партия осудила Орбана за блокирование курса Украины в НАТО и ЕС