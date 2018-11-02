В уряді запевнили МЗС Польщі: рішення щодо левів - за міською радою Львова

Питання знесення фігур левів з Меморіалу львівських орлят залежить від рішення Львівської міської ради.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр і голова української міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті Павло Розенко, пише TVP.info.

Минулого тижня Львівська обласна рада ухвалила резолюцію, в якій вимагає від міської влади та правоохоронних органів усунути скульптури левів з написом "Тобі, Польща", а також визначити осіб, через яких відбулося "незаконне переміщення скульптур левів і встановлення їх на території Личаківського кладовища".

У МЗС Польщі висловили протест і заявили, що рішення щодо левів можуть ухвалювати у Києві, а не у Львові.

"Це питання виключно Львівської міської ради. Саме вони мають вирішити це питання у двох площинах, або закріпити юридичний статус, або вирішити питання якимось іншим правовим чином, привести цю ситуацію до вимог чинного законодавства", - сказав він.

За його словами, правовий статус скульптур неврегульований, але комісія не буде втручатися у цю справу. У облраді вважають, що ці леви є символом польського імперіалізму.

Цвинтар орлят – це польський військовий меморіал у Львові. "Львівські орлята", учасники боїв проти ЗУНР (1918–1919) та проти більшовиків (1920), були поховані на "Цвинтарі захисників Львова", що становить частину Личаківського кладовища. Меморіал було відновлено і відкрито у 2005 році за участю президентів Польщі і України.

Детальніше читайте у статті "Леви з підтекстом: як зупинити розгортання нового конфлікту України з Польщею".