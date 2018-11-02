В правительстве уверяют МИД Польши: решение по львам - за городским советом Львова

Вопрос сноса фигур львов с Мемориала львовских орлят зависит от решения Львовского городского совета.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава украинской межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Павел Розенко, пишет TVP.info.

На прошлой неделе Львовский областной совет принял резолюцию, в которой требует от городских властей и правоохранительных органов устранить скульптуры львов с надписью "Тебе, Польша", а также определить лиц, из-за которых произошло "незаконное перемещение скульптур львов и установка на территории Лычаковского кладбища".

В МИД Польши выразили протест и заявили, что решение могут принимать в Киеве, а не во Львове.

"Это вопрос исключительно Львовского городского совета. Именно они должны решить этот вопрос в двух плоскостях, или закрепить юридический статус, или решить вопрос каким-то иным правовым образом, привести эту ситуацию к требованиям действующего законодательства", - сказал он.

По его словам, правовой статус скульптур не урегулирован, но комиссия не будет вмешиваться в это дело. В облсовете считают, что данные львы являются символом польского империализма.

Кладбище орлят - это польский военный мемориал во Львове. "Львовские орлята", участники боев против ЗУНР (1918-1919) и большевиков (1920), были похоронены на "Кладбище защитников Львова", что составляет часть Лычаковского кладбища. Мемориал был восстановлен и открыт в 2005 году при участии президентов Польши и Украины.

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