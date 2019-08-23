Шведская полиция освободила двух мужчин, задержанных за взрыв в Копенгагене

Шведская полиция в пятницу освободила двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву у датского налогового управления в Копенгагене в начале этого месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Двух подозреваемых в возрасте 22 и 27 лет задержали в среду.

"Я не могу комментировать, кроме того, что нет причин удерживать их под стражей", - заявила прокурор Кристина Линдхоф Карлесон.

Она отказалась сказать, остаются ли эти двое подозреваемыми.

Шведская полиция до сих пор держит одного человека под стражей, а другой подозреваемый скрывается.

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Полиция Швеции, действуя по просьбе Дании, на прошлой неделе арестовала шведа. Суд разрешил его экстрадицию в Данию.

Еще одного шведа до сих пор разыскивают по международному ордеру, выданному после атаки, что заставило Данию рассмотреть вопрос об усилении контроля на границе со Швецией, где произошло несколько взрывов за последние годы.

Взрыв в Копенгагене разбил стеклянные двери и окна, а также повредил металлическую обшивку у главного входа здания. Один человек получил легкие ранения.