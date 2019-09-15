Коммунисты Чехии протестуют из-за переноса советского памятника в Праге

Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии в субботу, 14 сентября, выразило несогласие с переносом памятника советскому маршалу Коневу с площади Интербригады в пражском шестом районе на другое место.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Коммунисты призвали правительство Чехии, МВД и МИД помочь разрешению ситуации так, чтобы этот памятник остался на прежнем месте.

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12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решил судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги.

Когда недавно монумент в который раз облили краской, староста района Прага-6 Ондржей Колар выступил за то, чтобы посольство России перенесло памятник на свою территорию.

11 сентября Министерство иностранных дел России обнародовало заявление о споре относительно монумента, в котором обвинило некоторых чешских политиков в разжигании "войны" против советских символов.

13 сентября МИД РФ заявил, что это решение "способно серьезно омрачить российско-чешские отношения" и "подобный шаг не останется без ответа".

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По мнению главы чешской дипломатии Томаша Петршичека, "спор должен решаться исключительно с помощью предметной дискуссии".

Памятник Ивану Коневу регулярно становится объектом атак - его расписывали и обливали краской уже несколько раз. Это связано с биографией маршала - после присутствия на нескольких фронтах во время Второй мировой войны Иван Конев был привлечен к подавлению венгерского восстания 1956 года, а также присутствовал в Берлине во время строительства Берлинской стены в 1961 году.

Традиционно этот монумент обливают краской накануне годовщины советского вторжения в Чехословакию в 1968 году.