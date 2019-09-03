Британское правительство потеряло большинство в парламенте

Премьер Британии Борис Джонсон потерял рабочее большинство в Палате общин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Депутат-консерватор Филипп Ли перешел на сторону либеральных демократов перед решающим противостоянием между Борисом Джонсоном и мятежниками-консерваторами по поводу Brexit.

Ли, член парламента от Брекнелла, занял свое место на скамьях оппозиции, когда премьер-министр обратился к Палате общин.

Его выход означает, что Борис Джонсон больше не имеет рабочего большинства в Палате общин.

Депутат заявил, что не может служить интересам британцев в рядах консерваторов. Ли подчеркнул, что правительство Джонсона стремится к жесткому Brexit, от чего пострадает Соединенное Королевство.

Выступая в Палате общин, Джонсон сказал депутатам, что он хочет такой выход из ЕС, относительно которого будет договоренность с депутатами.

Но, по его словам, планы мятежников-консерваторов принять законодательство, которое блокирует выход без соглашения по 31 октября, "уничтожат любую возможность переговоров о новом соглашении".

Если они достигнут успеха в своих целях, сказал Джонсон, это заставит его отправиться в Брюссель, чтобы "просить еще одну бессмысленную задержку" Brexit, и он никогда этого не сделает.

Как известно, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Напомним, Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.