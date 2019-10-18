Туск рассказал, когда ЕС вернется к вопросу членства Албании и Северной Македонии

Европейский Союз вернется к рассмотрению решения о начале переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в следующем году, перед саммитом ЕС-Западные Балканы в мае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита лидеров ЕС заявил глава Евросовета Дональд Туск.

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Он отметил, что подавляющее большинство стран-членов поддержали начало переговоров с обеими странами, однако для этого решения требуется согласие всех стран-членов.

"Поэтому ЕС вернется к этому вопросу перед саммитом в Загребе 2020 года", – сообщил Туск.

"Северная Македония и Албания не виноваты в этом. Отчеты Еврокомиссии подтвердили: обе страны сделали то, о чем их просили... Обе страны имеют право начать переговоры с ЕС уже сегодня. Они готовы. К сожалению, несколько стран-членов не готовы", – добавил он, отметив, что, по его личному мнению, это решение было ошибкой.

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Напомним, саммит ЕС 17-18 октября не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией – еврокомиссар предупреждает о рисках серьезных последствий для региона Западных Балкан.

Франция, а также Дания и Нидерланды опираются открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов – запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.