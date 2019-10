Єврокомісія: уряд Британії повинен повідомити про наступні кроки якнайшвидше

Європейська комісія закликала британський уряд якомога швидше проінформувати Брюссель про подальші кроки після того, парламент Великої Британії відклав голосування за угоду про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter прес-секретар ЄК Міна Андрєєва.

"Єврокомісія бере до відома сьогоднішнє голосування в Палаті громад по так званій поправці Летвіна, що означає, що сама угода про вихід сьогодні не була поставлена на голосування. Уряд Великої Британії має повідомити нам про наступні кроки якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.