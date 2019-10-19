Єврокомісія: уряд Британії повинен повідомити про наступні кроки якнайшвидше

Європейська комісія закликала британський уряд якомога швидше проінформувати Брюссель про подальші кроки після того, парламент Великої Британії відклав голосування за угоду про Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала в Twitter прес-секретар ЄК Міна Андрєєва.

"Єврокомісія бере до відома сьогоднішнє голосування в Палаті громад по так званій поправці Летвіна, що означає, що сама угода про вихід сьогодні не була поставлена на голосування. Уряд Великої Британії має повідомити нам про наступні кроки якомога швидше", - йдеться в повідомленні.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

Британські депутати сьогодні підтримали поправку про те, що угода з ЄС не буде затверджена до тих пір, поки Палата громад не прийме всі закони, необхідні для виходу з ЄС.

Після цього голосування за угоду з ЄС відклали до наступного тижня. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що не проситиме ЄС про відтермінування Brexit.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.