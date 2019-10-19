Еврокомиссия: правительство Британии должно как можно быстрее сообщить о следующих шагах

Европейская комиссия призвала британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах после того, парламент Великобритании отложил голосование за соглашение по Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter пресс-секретарь ЕК Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе сегодня не было поставлено на голосование. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - говорится в сообщении.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

Британские депутаты сегодня поддержали поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого голосования за соглашение с ЕС отложили до следующей недели.

Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit только на этой неделе. Стороны сумели договориться о ключевой преграде и избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Отметим, что в сентябре депутаты британского парламента приняли закон, который блокирует выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем 31 октября и заставляет премьера просить о новой отсрочке Brexit.