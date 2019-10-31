Палата лордов поддержала досрочные выборы в Великобритании 12 декабря

Палата лордов парламента Великобритании проголосовала за законопроект о досрочных выборах за одну ночь, подтвердив, что страна пойдет на выборы 12 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Законопроект, состоявший из одной страницы, во вторник быстро прошел через Палату общин, и к нему произошло два чтения, во время обоих не было никаких возражений.

Переход от третьего чтения до принятия в среду занял примерно минуту.

Заключительный этап принятия законопроекта - согласие королевы Елизаветы II. После этого начинается предвыборная кампания.

Накануне 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.

Напомним, премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.

Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.