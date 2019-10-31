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У Брюсселі очікують кандидатуру єврокомісара від Британії через перенесення Brexit

Четвер, 31 жовтня 2019, 14:01

У Брюсселі очікують, що Велика Британія представить кандидатуру єврокомісара до нового складу Європейської комісії, оскільки країна поки залишається членом ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця Єврокомісії Міна Андреєва на брифінгу у Брюсселі.

"Ви бачили рішення про продовження, опубліковане позавчора, і там є пункт щодо зобов'язання Британії запропонувати кандидатуру. Я не хочу спекулювати щодо часових термінів, ми не знаємо, коли Brexit станеться, але обраний президент перебуває у контакті з усіма країнами ЄС", - сказала Андреєва.

Британія мала вийти з ЄС 31 жовтня, але Brexit відклали ще на три місяці через те, що Лондон не затвердив угоду про вихід.

Початок роботи нової Єврокомісії перенесли на 1 грудня через відхилення кандидатур єврокомісарів від Франції, Румунії та Угорщини.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня.

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Brexit Велика Британія
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