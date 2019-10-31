В Брюсселе ожидают кандидатуру еврокомиссара от Британии из-за переноса Brexit

В Брюсселе ожидают, что Великобритания подаст кандидатуру еврокомиссара в новый состав Европейской комиссии, поскольку страна пока остается членом ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Вы видели решение о продлении, опубликованное позавчера, и там есть пункт об обязательстве Великобритании предложить кандидатуру. Я не хочу спекулировать относительно временных сроков, мы не знаем, когда Brexit произойдет, но избранный президент находится в контакте со всеми странами ЕС", - сказала Андреева.

Великобритания должна была выйти из ЕС 31 октября, но Brexit отложили еще на три месяца из-за того, что Лондон не утвердил соглашение о выходе.

Начало работы новой Еврокомиссии перенесли на 1 декабря из-за отклонения кандидатур еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии.

Напомним, премьер-министр Великобритании официально принял предложение ЕС о продолжении процесса Brexit до 31 января.

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