Росія викликає посла ФРН для оголошення відповіді на висилку дипломатів

МЗС Росії 12 грудня викликало німецького посла в Москві Геза Андреаса фон Гайра для оголошення відповіді на висилку двох працівників з посольства в Берліні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть ТАСС та "Интерфакс" з посиланням на джерела.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства в Німеччині, в якому може бути замішана російська влада.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні у двох замовних вбивствах.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.

Президент Росії Владімір Путін на пресконференції після "нормандського саміту" заявив, що Москва подавала запит на екстрадицію Хангошвілі, але не отримала відповіді на нього.

Він назвав убитого бойовиком і вбивцею, звинувативши його в організації терактів в Москві, і відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі можуть бути причетні російські спецслужби.

Уряд Німеччини заявив, що не має інформації про те, що Росія робила запит про екстрадицію Хангошвілі.